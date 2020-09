In Belarus ist gegen die inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa Anklage erhoben worden. Die Ermittlungsbehörden erklärten, Kolesnikowa habe mit Hilfe des Internets und der Massenmedien zu Handlungen aufgerufen, die die nationale Sicherheit gefährdeten. Sie habe dem Land schaden wollen. Dem Strafgesetzbuch zufolge drohen ihr dafür zwischen zwei und fünf Jahren Haft.

Die 38-Jährige hatte in der vergangenen Woche nach Darstellung ihrer Mitarbeiter ihre Abschiebung in die Ukraine verhindert, indem sie ihren Pass zerriss. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.