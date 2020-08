Swjatlana Zichanouskaja Bildrechte: dpa

Sie kündigte an, keine Niederlage anzuerkennen. Eine Sprecherin erklärte, die 80 Prozent für Lukaschenko seien "fern jeder Realität".



Einzelne örtliche Wahlkommissionen verkündeten am Sonntagabend Ergebnisse, wonach Lukaschenko eine schwere Niederlage erlitten habe. Zichanouskaja kam demnach teilweise auf 80 bis 90 Prozent der Stimmen.



Lukaschenko selbst äußerte sich zunächst nicht. Auch am Montagmorgen lagen noch keine offiziellen Ergebnisse vor. Die Internetseite der Wahlleitung und viele andere Webseiten in Belarus waren nicht abrufbar. Im Vorfeld hatte Lukaschenko jedoch damit gedroht, notfalls auch die Armee gegen das eigene Volk einzusetzen. Er ist seit einem guten Vierteljahrhundert an der Macht und gilt Kritikern als "letzter Diktator Europas".