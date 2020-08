Neue Streiks und Proteste

Die Opposition rief zu Beginn der neuen Arbeitswoche zu flächendeckenden Streiks in den Staatsbetrieben auf. Die Arbeitskollektive sollten vor allem ihren Unmut über die Folter in den Gefängnissen und über die Todesfälle äußern, hieß es in den Aufrufen.

Für den Abend sind in Minsk erneute Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz angekündigt. Geplant sei ein "Sitzstreik", den es von nun an jeden Tag geben solle, bis der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko sein Amt verlasse. Auch in anderen Städten soll es am Abend neue Proteste geben.

Am Sonntagabend waren bei den größten Protesten bisher im ganzen Land nach Schätzungen von Aktivisten mehr als eine halbe Million Menschen auf den Beinen. Allein in der Hauptstadt Minsk waren es Hunderttausende. Die Versammlungen verliefen friedlich. Die Polizei schritt – anders als in der vergangenen Woche – nicht mehr ein.

Menschenmassen demonstrierten am Sonntag friedlich in Minsk. Bildrechte: dpa

Steinmeier appelliert an Militär

Unterstützung erhalten die Demonstranten aus der EU. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte am Montag: "Ich appelliere an Präsident Lukaschenko, den Weg des Gesprächs zu gehen. Nicht auf Gewalt zu setzen, sondern auf den Dialog. Ich appelliere an das belarussische Militär, sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk zu versündigen.“ Die Menschen dieses leidgeprüften, aber stolzen Landes verdienten Solidarität und Unterstützung.

Großbritannien gab am Montag bekannt, das Wahlergebnis in Belarus nicht anzuerkennen. Der britische Außenminister Dominic Raab sprach am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter von "Betrug" und "schweren Mängeln". Raab kritisierte auch die Unterdrückung der friedlichen Proteste nach der Wahl. Er forderte eine Untersuchung und drohte, gemeinsam mit anderen Ländern Sanktionen zu beschließen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen die Lage am Mittwoch bei einem Sondergipfel per Video beraten. Das kündigte Ratspräsident Charles Michel am Montag an. Die Menschen in Belarus hätten das Recht, "über ihre Zukunft zu entscheiden und ihren Anführer frei zu wählen", schrieb Michel bei Twitter.

Litauen warnt Russland