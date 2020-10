Im Anschluss an das Gespräch mit der Bundeskanzlerin trifft sich Tichanowskaja am Mittwochmorgen noch mit Bundesaußenminister Heiko Maas.

Unterstützung aus Frankreich

Auch Frankreichs Präsident Macron hat Tichanowskaja seine Unterstützung zugesagt. Bildrechte: dpa Unterstützung bekommt die belarussische Opposition zudem aus Frankreich. Mit Präsident Emmanuel Macron hatte sich Tichanowskaja in der vergangenen Woche in Litauen getroffen. Macron versprach, sich für die Belange des belarussischen Volkes einzusetzen und bot sich als Vermittler an. "Als Europäer werden wir unser Bestes tun, um bei der Vermittlung zu helfen", sagte Macron nach dem Treffen.

Tichanowskaja: Seit der Wahl im Exil

Die 38-jährige Tichanowskaja lebt derzeit im Exil in Litauen. Angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte in Belarus war sie kurz nach der Wahl in das Nachbarland geflohen, nachdem sie anstelle ihres Ehemannes Sergej Tichanowsky gegen Lukaschenko angetreten war. Der regierungskritische Blogger Tichanowsky war bereits im Mai festgenommen worden.