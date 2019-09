Tunesien Ex-Herrscher Ben Ali ist tot

Tunesiens ehemaliger Langzeitherrscher Zine el Abidine Ben Ali ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda an den Folgen gesundheitlicher Probleme, wie sein Anwalt Mounir Ben Salha am Donnerstag erklärte. Zuvor hatten tunesische Medien über den Tod berichtet, auch das Außenministerium in Tunis bestätigte seinen Tod.

Ben Ali war von 1987 bis 2011 Präsident des nordafrikanischen Staates und 2011 der erste Herrscher der Region, der während der arabischen Aufstände gestürzt wurde. Er floh am 14. Januar 2011 nach Saudi-Arabien.

Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert

Der Gesundheitszustand des 83-Jährigen hatte sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. In der vergangenen Woche ist er in eine Klinik eingeliefert worden. Kurz nach seiner Flucht nach Saudi-Arabien soll er einen Schlaganfall erlitten haben, von dem er sich offenbar gut erholen konnte. Er lebte mit seiner Frau in der Hafenstadt Dschidda. In seine tunesische Heimat konnte der zu lebenslanger Haft verurteilte Ex-Diktator nicht mehr zurückkehren.

Ben Ali hatte Ruf als wirtschaftlicher Reformer

Tunesien war das Land, in dem die arabischen Aufstände ausbrachen. Lange hatte Ben Ali es nach Amtsantritt geschafft, auf internationaler Bühne den Ruf eines skrupellosen Diktators zu vermeiden. Er galt als wirtschaftlicher Reformer. Unter ihm hatte Tunesien in Nordafrika den Ruf, mit den gut ausgebildeten Frauen und dem Wirtschaftswachstum ein Vorzeigemodell zu sein.