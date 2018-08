"Letale autonome Waffensysteme" Verbot von Killerrobotern gefordert

Hauptinhalt

Maschinen, die in den Krieg geschickt werden. Sie wählen ihr Ziel selbst und töten ihre Opfer. "Letale autonome Waffensysteme" sind längst in der Entwicklung. Auf einer UN-Konferenz in Genf wird nun über die Gefahren beraten, die von diesen Killerrobotern ausgehen. Amnesty International fordert unmittelbar vor dem Treffen ein vollständiges Verbot.