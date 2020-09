In der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus ist es zu einer erneuten Eskalation zwischen Armenien und Aserbaidschan gekommen. Die Behörden der Region Berg-Karabach teilten am Sonntagmorgen mit, dass die Hauptstadt Stepanakert beschossen worden sei, die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen. Zahlreiche Häuser in Dörfern seien zerstört worden. Es soll auch Verletzte geben.