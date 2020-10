Armenien hat zur Mobilmachung aufgerufen. Hier erhalten Freiwilligenrekruten Uniformen und Waffen. Bildrechte: dpa

Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Gefechten mindestens 28 pro-türkische, syrische Kämpfer getötet. Sie sollen zu insgesamt rund 850 Kämpfern gehören, die Ankara zur Unterstützung der aserbaidschanischen Truppen in die Region entsandt habe. Angehörige von drei Kämpfern bestätigten der Nachrichtenagentur AFP Todesfälle.



Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte sich "ernsthaft besorgt" über Berichte zu ausländischen Kämpfern in der Region. Russland steht in dem Konflikt an der Seite Armeniens. Sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron forderte eine Erklärung von Ankara.