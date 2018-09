Deutsche Medien berichteten wiederum ihrerseits, am Montag sei eine "Verbalnote" beim Auswärtigen Amt eingegangen, in der die türkische Botschaft um die Festnahme und Auslieferung von Dündar wegen Spionage, Verrats von Staatsgeheimnissen und Propaganda bitte.

Die Liste enthalte Namen, Adressen und Fotos der Betroffenen aus ihrem Alltagsleben hier in Deutschland. Von deutscher Seite lag zunächst keine Bestätigung vor. Auf der Liste soll auch der Name Adil Öksüz stehen. Er soll ein enger Vertrauter des in den USA lebenden Predigers Fethullah Güle n sein. Die türkische Führung macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Dündar war 2016 in der Türkei wegen eines Berichts über geheime Waffenlieferungen an islamistische Rebellen in Syrien zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Chefredakteur der regimekritische Zeitung "Cumhuriyet" zählt zu den bekanntesten Journalisten in der Türkei.