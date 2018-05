Den jüngsten Vorfall wertete die Nachrichtenagentur "Sana" nun als Bestätigung, dass "die Koalition Terrororganisationen und an erster Stelle den IS unterstützt". Nur 24 Stunden vor dem Angriff habe die syrische Armee noch eine IS-Attacke auf mehrere ihrer Stellungen erfolgreich abgewehrt.

In Deir ez-Zor gehen die von Russland unterstützten syrischen Truppen sowie die US-geführte Militärkoalition in unterschiedlichen Offensiven gegen die Dschihadistenmiliz IS vor. Eine im vergangenen Jahr eingeführte Trennlinie entlang des Euphrat-Flusses soll verhindern, dass sich die beiden Seiten dabei in die Quere kommen.