Die Organisation "Syrian American Medical Society" (SAMS) spricht von mindestens 41 Todesopfern, die Weißhelme sogar von 150. Mehr als 1.000 Menschen seien verletzt worden. Ganze Familien seien in Schutzunterkünften erstickt. Die Zahl der Opfer steige weiter.



Den Weißhelmen zufolge hatte ein Hubschrauber am Samstagabend über Duma eine Fassbombe mit Chemikalien abgeworfen. SAMS erklärte, eine Bome mit Chlorgas habe ein Krankenhaus getroffen. Zudem habe es einen weiteren Angriff auf ein Gebäude in der Nähe gegeben. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder.



Auch die medizinische Hilfsorganisation UOSSM berichtet von vielen Toten in Folge eines Giftgasangriffs. Vorsitzender Ghanem Tayara sprach wörtlich von einer der schlimmsten chemischen Attacken in der syrischen Geschichte. Die Berichte der Hilfsorganisationen konnten bislang nicht nachgeprüft werden.