Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist in China gewesen. Das haben die Führungen beider Länder nach seiner Abreise bestätigt und auch Fotos des Besuchs veröffentlicht. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet, hat es sich um einen inoffiziellen Besuch gehandelt. Kim wurde von seiner Frau Ri Sol Ju und nordkoreanischen Regierungsvertretern begleitet. China ist ein enger Verbündeter Nordkoreas. Allerdings waren die Beziehungen in letzter Zeit wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms angespannt. China hatte unter anderem UN-Sanktionen gegen Pjöngjang zugestimmt.

Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge erklärte Kim bei einem Bankett in Peking, Nordkorea habe die Initiative ergriffen, um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu verringern. Die Lage beginne sich zu bessern. Zugleich betonte Kim, er wolle unter bestimmten Bedingungen auf die Atomwaffen in seinem Land verzichten. Eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel sei möglich. Voraussetzung sei allerdings, dass Südkorea und die USA mit gutem Willen auf die nordkoreanischen Bemühungen reagierten, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität zu schaffen.

In den Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm war zuletzt Bewegung gekommen. Kim verfolgt seit Jahresbeginn eine Annäherung an Südkorea. Sein Land nahm sogar an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teil. Außerdem will sich Kim mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und US-Präsident Donald Trump treffen.



Das Treffen mit Moon soll Ende April im koreanischen Grenzort Panmunjom stattfinden. Die Gespräche mit Trump sind für Mai geplant. Ein genauer Termin und der Ort des Treffens sind noch nicht bekannt.