Während des Amoklaufs an einer Schule in Parkland in Florida ist ein bewaffneter Hilfspolizist vor Ort gewesen, hat aber nicht eingegriffen. Das teilte der Polizeichef von Broward County, Scott J. Israel mit.



Israel sagte, der uniformierte und bewaffnete Hilfssheriff müsse gewusst haben, dass ein Attentäter im Gebäude sei. Statt etwas zu tun, habe der Mann aber vor dem Gebäude gewartet. Das zeige das Video aus einer Überwachungskamera. Auch Zeugen hätten das Verhalten des Mannes bestätigt.