Wenn sich Donald Trump und Wladimir Putin am Montag in Helsinki die Hände schütteln, dann treffen sie auch als Vertreter zweier rivalisierender Länder aufeinander. Waren die USA und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg noch Verbündete, verschlechterte sich das Verhältnis danach rapide. Es folgten Jahrzehnte des Kalten Krieges, auf dessen Höhepunkt es während der Kuba-Krise beinahe zur direkten militärischen Eskalation zwischen den UDSSR und USA kam.

Nach dem Zusammenbruch des Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes sah es lange Zeit nach einer Entspannung zwischen beiden Ländern aus. Russland und die Nato näherten sich an, es kam sogar zu gemeinsamen militärischen Manövern. Die Rivalität beider Länder schien für kurze Zeit beendet zu sein. Gleichzeitig vereinbarten beide Seiten Schritte zur Abrüstung. Wichtig ist vor allem der START- Vertrag, der im Juli 1991 unterzeichnet wurde. Er sah eine Reduzierung des Atomwaffenarsenals Russlands und der USA um ein Drittel vor. Im Jahr 2010 wurde ein neuer START-Vertrag mit weiteren Begrenzungen von nuklearen Waffensystemen beschlossen.

Nach der Entspannung Anfang der neunziger Jahre verschlechterte sich die Beziehung zwischen beiden Ländern wieder. Wegen der Bombardierung Serbiens im Zuge des Kosovo-Konflikts nahm Russland Monate lang nicht am Nato-Russland-Rat teil.

Gerhard Schröder, Jacques Chirac, Lyudmila Putina, Wladimir Putin, Nursultan Nazarbayev und George W. Bush (v.l.) 2005 in Moskau. Bildrechte: dpa

Doch 2003 kam es erneut zu einer Verschlechterung der Beziehungen: Die USA unter George W. Bush griffen mit anderen Staaten den Irak an – angeblich sollte das Land Massenvernichtungswaffen besitzen. Russland protestierte wie auch Deutschland gegen die Intervention. Trotz Warnungen Moskaus traten im Jahr darauf erstmals frühere Sowjetrepubliken wie Estland, Lettland und Litauen der NATO bei, außerdem noch Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei. 2008 diskutierte die Nato darüber, Georgien einen Plan zur Aufnahme anzubieten. Im August eskalierte der Konflikt um die von Georgien abtrünnigen Teilrepubliken Süsossetien und Abchasien. Russland rückte als Antwort auf eine Rückeroberungsoffensive Georgiens in dessen Kernland vore. Die USA unterstützen Georgien logistisch und mit Hilfsgütern, griffen aber nicht ein.

Der russische Präsident Wladimir Putin (r) und der US-Präsident Barack Obama bei einem Treffen 2013. Bildrechte: dpa

Im Juni 2010 wurde in einer spektakulären Aktion ein russischer Spionagering in den USA enttarnt. Beide Seiten bemühten sich um Schadensbegrenzung. Sonst übliche Gegenmaßnahmen wie die Aufdeckung von US-Agenten durch die russische Seite blieben aus.



Im Dezember 2011 übten die USA harsche Kritik an der von Fälschungsvorwürfen überschatteten russischen Parlamentswahl. "Töne wie im Kalten Krieg" seien nicht akzeptabel, sagt der damalige Präsident Dmitri Medwedew als Reaktion auf die US-Kritik.