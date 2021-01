Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat in einer Fernsehansprache für sein geplantes Corona-Hilfspaket geworben. "Während dieser Pandemie haben Millionen von Amerikanern ohne eigenes Verschulden die Würde und den Respekt verloren, der mit einem Job und einem Gehaltsscheck einhergeht", sagte Biden in seiner Rede an die Nation.

Der Corona-Impfstoff von Biontec/Pfizer wird in den USA verabreicht. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Insgesamt sind etwa eine Billion Dollar an direkten Hilfen für private Haushalte vorgesehen. Weitere 415 Milliarden Dollar sollen für den Kampf gegen das Virus und für die Impfkampagne mobilisiert werden. 440 Milliarden Dollar sollen an kleinere Unternehmen und Kommunen fließen, die besonders von der Pandemie betroffen sind.



In der Corona-Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang nur gut zwölf Millionen zurückgewonnen wurden. Das Virus hat bislang mehr als 385.000 Menschen in den USA das Leben gekostet. Mehr als 23 Millionen Menschen hatten sich mit dem Virus infiziert.