US-Präsidentschaftswahl Joe Biden jetzt offizieller Kandidat der Demokraten

Nun ist es offiziell: Joe Biden ist der Kandidat der US-Demokraten bei der Präsidentschaftswahl. Zum Abschluss des Parteitags der Demokraten nahm er seine Nominierung an. Damit tritt der 77-Jährige in weniger als drei Monaten gegen Amtsinhaber Donald Trump an. Im Falle eines Wahlsiegs will Biden die "Spaltung" der USA überwinden.