US-Präsidentschaftswahl Biden hält seine Siegesrede

Der designierte neue US-Präsident Joe Biden hat versprochen, das Land zu einen. Seinen Sieg bei der Präsidentenwahl bezeichnete er als "klar" und "überzeugend". Seine künftige Vizepräsidentin Kamala Harris sagte, eine Wende sei eingeleitet. Schon am Montag will Biden einen nationalen Expertenrat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einberufen. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden und die Amtsgeschäfte vom unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump übernehmen.