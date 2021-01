Daneben zeigte sich Biden zuversichtlich, dass die USA die Coronavirus-Pandemie hinter sich lassen können. "Wir können das todbringende Virus besiegen", sagte der 78-Jährige. Er will die Amerikaner unter anderem aufrufen, zunächst 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. In seiner Rede gedachte der Präsident den 400.000 Menschen, die in den USA offiziell an einer Coronavirus-Infektion gestorben sind.