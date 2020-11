Der gewählte US-Präsident Joe Biden will die schwer angeschlagenen transatlantischen Beziehungen wiederbeleben. Das sagte der Demokrat bei Telefonaten mit verschiedenen Staats- und Regierungschef. Unter ihnen war neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und der irische Ministerpräsident Micheál Martin.

Damit grenzte er sich in aller Klarheit von Trumps außenpolitischem Grundsatz "Amerika zuerst" ab. Trump hatte unter anderem mit einem Rückzug der USA aus der Nato gedroht, internationale Verträge wie das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt und Verbündete wie Deutschland immer wieder scharf angegriffen.

Biden war am Samstag nach Erhebungen und Prognosen von US-Medien zum Sieger erklärt worden. Trump weigert sich bislang, seine Niederlage einzugestehen. Er spricht von Wahlbetrug und klagt in mehreren US-Bundesstaaten. Beweise für seine Behauptungen hat Trump bisher nicht vorgelegt.

Merkel: "Wünsche enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Biden sagte nach Angaben seines Teams während des Telefonats mit Bundeskanzlerin Merkel, er wolle die Beziehungen zu Deutschland stärken und eng mit ihr zusammenarbeiten. Zu den gemeinsamen Herausforderungen gehörten die Bekämpfung der Corona-Pandemie, der Klimaschutz und die Wiederbelebung der globalen Wirtschaft.



In der Erklärung des Biden-Teams hieß es, er habe auch die Möglichkeit begrüßt, mit der EU an einer gemeinsamen Agenda zu arbeiten. Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Merkel habe sich in dem Telefonat mit Biden eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewünscht. Beide seien sich einig gewesen, "dass der transatlantischen Zusammenarbeit angesichts der Vielzahl globaler Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommt".