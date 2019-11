Bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober hatte die staatliche Wahlkommission Morales zum Sieger in der ersten Abstimmungsrunde erklärt. Die Opposition sprach dagegen von Wahlbetrug und erkannte das Ergebnis nicht an. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erklärte nach einer Prüfung, es habe schwere Manipulationen des Computersystems gegeben. Das Wahlergebnis solle annulliert werden. Mehrere Mitglieder der Wahlkommission wurden inzwischen festgenommen.