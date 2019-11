Das bolivianische Militär kündigte indes an, für Ordnung zu sorgen. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte erklärte in einer Fernsehansprache, dass Soldaten auf den Straßen patrouillieren werden, um gegen "Vandalen-Gruppen" vorzugehen. Medienberichten zufolge hatten Anhänger von Morales Geschäfte geplündert, Barrikaden errichtet und Feuer gelegt. Auch eine Kongresssitzung, bei der ein Übergangsstaatschef bestimmt werden sollte, musste am Montag wegen heftiger Proteste vor dem Gebäude unterbrochen werden.