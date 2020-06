US-Präsident Trump soll bei mehreren Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping das Thema der US-Wahlen und der damit verbundenen Hoffnung auf eine Wiederwahl zur Sprache gebracht haben. Das jedenfalls schreibt Bolton in seinem neuen Buch, aus dem US-Medien, darunter die "Washington Post", berichten. Trump soll vor einem Jahr an Xi appelliert haben, mehr US-Agrargüter zu importieren, um sich so die wichtigen Stimmen von Landwirten zu sichern.

Laut Bolton soll Trump am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka Chinas "wirtschaftliche Fähigkeit" erwähnt haben, Einfluss auf den US-Wahlkampf zu nehmen. An Xi soll er appelliert haben, sicherzustellen, dass er den Wahlkampf gewinne. In dem Buch heißt es dazu: "Er betonte die Bedeutung von Landwirten und von erhöhten chinesischen Einkäufen von Sojabohnen und Weizen für den Wahlausgang."

Handelsstreit mit China

Trump hatte einen Handelsstreit mit China losgetreten. Unter anderem hatte er verlangt, dass Peking mehr Agargüter aus den USA importieren solle. Im Januar unterzeichneten beide Länder ein Handelsabkommen. Darin sagt China zu, über zwei Jahre zusätzliche US-Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar zu kaufen.

Die Vorwürfe Boltons sind gerade jetzt brisant. In der Corona-Pandemie fährt der US-Präsident erneut einen harten Kurs gegen China.

Klage gegen Erscheinen eingereicht