Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva darf bei der Wahl um das höchste Staatsamt im Oktober nicht antreten. Das entschied das oberste Wahlgericht des Landes am Freitag. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit der Verurteilung des 72-Jährigen wegen Korruption und Geldwäsche. Der ehemalige linke Präsident sitzt gerade seine zwölfjährige Haftstrafe ab . Dennoch hatte er im Mai seine Kandidatur bekannt gegeben und begründet, es stünden von seiner Seite noch Revisionen gegen das Hafturteil an.

Lula bei einer Demonstration im Juli vorigen Jahres. Bildrechte: dpa

Nach brasilianischem Wahlrecht darf ein Kandidat allerdings acht Jahre lang nicht bei Wahlen antreten, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Doch gab es in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmen von dieser Regel.



In Wählerumfragen liegt der frühere Gewerkschafter trotz seiner Inhaftierung mit rund 20 Prozentpunkten Vorsprung vorn. Viele seiner Anhänger rechnen Lula immer noch hoch an, dass er während seiner Präsidentschaft von 2003 bis 2010 erfolgreiche Programme zur Armutsbekämpfung auflegte.