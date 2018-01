Die britische Regierung gerät wegen eines an die Presse gelangten Papiers in Erklärungsnot. Die aktuelle, eigentlich interne Analyse berechnet die möglichen Auswirkungen des Brexits auf die britische Wirtschaft. Demzufolge sind die Folgen des EU-Austritts auf Großbritannien in jedem Fall negativ.

Wie die Nachrichtenseite Buzzfeed News am Dienstag berichtete, durchspielt die Analyse drei mögliche Szenarien nach dem Brexit: einen Verbleib im EU-Binnenmarkt, den Abschluss eines neuen Freihandelsabkommens und einen harten Austritt, in London bekannt unter dem Schlagwort "No Deal".

Doch es gibt in London nicht nur Streit zwischen Regierung und Opposition, sondern auch innerhalb der Regierung: May steht in ihrer Partei unter enormem Druck. Seit Tagen wird in der Presse über ihren bevorstehenden Sturz durch Brexit-Befürworter spekuliert. Auf Gegenwind muss sich May auch im überwiegend pro-europäischen Oberhaus einstellen; dort sollte am Dienstag das EU-Austrittsgesetz in die zweite Lesung gehen.