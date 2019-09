Wann tritt Großbritannien aus der EU aus?

Das Oberhaus: Es wird voraussichtlich am Freitagabend oder am Montag über den Gesetzentwurf abstimmen. Verweigern die Lords ihre Zustimmung, geht der Entwurf zurück ans Unterhaus. Stimmt das Oberhaus aber der Regelung zu, wird sie der Queen zur Unterzeichnung vorgelegt. Das Unterhaus drängt aufs Tempo, weil es das Gesetz noch komplett haben will, bevor es in den nächsten Tagen seine Zwangspause einlegt. Ob diese Pause überhaupt rechtmäßig ist, will der High Court voraussichtlich am Vormittag entscheiden.