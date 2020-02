Am 31. Januar 2020 hat Großbritannien den EU-Austritt formell begangen. Direkt danach startete die sogenannte Übergangsphase: Elf Monate, also genau bis zum 31. Dezember 2020 bleiben die Regelungen im Verhältnis von EU und Neu-Drittstaat Großbritannien nahezu unverändert.

Erst danach greifen neue Regeln, die nun in Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien festgelegt werden müssen. Offiziell beginnen die Verhandlungen am 1. März 2020. Sollten sich EU und Großbritannien bis Ende Dezember nicht einigen, passiert das, was schon in den letzten Jahren häufiger befürchtet wurde: Ein harter Brexit, also der endgültige Austritt ohne Deal.