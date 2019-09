Einige oppositionelle Abgeordnete wollen in letzter Minute noch ein Gesetz durch das Unterhaus bringen, das einen Brexit ohne Austrittsabkommen am 31. Oktober verhindert, sollte bis Mitte Oktober kein Austrittsabkommen mit der EU unterzeichnet sein. In diesem Fall will die Opposition, dass der Brexit noch einmal um drei Monate verschoben wird.



Premier Johnson ist strikt dagegen. Schon am Montag hatte er Kritikern in der eigenen Partei mit dem Rauswurf gedroht, sollten sie sich hinter diesen Vorschlag stellen. Johnson hatte versucht, den Widerstand gegen einen harten Brexit zu umgehen, indem er dem Parlament eine Zwangspause verordnete. Die wird aber erst nächsten Montag in Kraft treten.