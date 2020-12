Für den Zugang zu ihrem Markt mit 450 Millionen potenziellen Kundinnen und Kunden forderte die EU von London die Einhaltung ihrer Standards, zum Beispiel bei Arbeitnehmerrechten oder Umweltauflagen. Ansonsten wäre der faire Wettbewerb in Gefahr. Durch den Deal werden die bisher geltenden Standards nun de facto "eingefroren", sie dürfen also nicht unterlaufen werden. Allerdings gab die EU ihre Forderung auf, dass Großbritannien sich auch in Zukunft fortlaufend an von ihr geänderte Standards anpassen muss. Das Vereinigte Königreich verpflichtet sich allerdings dem Ziel eines fairen Wettbewerbs.

Das Abkommen gewährleistet bestimmte Sozialleistungen für EU- und britische Bürgerinnen und Bürger, die nach dem 1. Januar 2021 in das andere Gebiet umziehen oder dort eine Arbeit aufnehmen. Eingeschlossen sind während des Aufenthalts erworbene Rentenansprüche. Nicht abgedeckt sind aber Familienleistungen wie Kindergeld. Hier hängt es von der nationalen Gesetzgebung ab. Die Rechte von Bürgerinnen und Bürger, die schon vor dem Stichtag in der EU beziehungsweise im Vereinigten Königreich lebten, wurden bereits mit dem Brexit-Austrittsabkommen geschützt.

Großbritannien wollte für seine wichtige Banken- und Finanzbranche weitgehenden Zugang zum EU-Markt. Ob und wie dieser Zugang funktioniert ist nach Analyse der britischen BBC noch immer "leicht unklar". Die Finanzdienstleister verlieren demnach ihr automatisches Recht auf Zugang zum EU-Markt. Andererseits ist der Marktzugang in allen Bereichen laut britischer Regierung in dem Deal eingeschlossen. Offene Fragen sollen hier noch bis März geklärt werden.

Obgleich die wirtschaftliche Bedeutung eher gering ist, war die Fischereifrage in Großbritannien von enormer symbolischer Bedeutung und auch für EU-Küstenstaaten wie Frankreich, Belgien und Dänemark besonders wichtig. Beide Seiten einigten sich hier auf eine fünfeinhalbjährige Übergangsphase. In dieser Zeit werden die Fangrechte für EU-Fischer um 25 Prozent gekürzt. Ab Juni 2026 soll dann jährlich über die Fangquoten verhandelt werden.

Fluggesellschaften beider Seiten dürfen weiter Ziele im jeweils anderen Gebiet anfliegen. Für eine britische Airline ist es aber nicht mehr möglich, Passagiere zwischen zwei Orten in der EU zu transportieren – dasselbe gilt für EU-Fluglinien in Großbritannien.

Speditionen können mit ihren Lastwagen Waren in das andere Gebiet liefern. Sie können zudem zwei weitere Punkte anfahren, um etwa neue Fracht aufzunehmen, bevor sie in ihr Heimatgebiet zurückkehren.

Großbritannien nimmt weiter an einigen EU-Programmen teil, darunter das Forschungsprogramm Horizon Europe. Dafür muss sich London weiter an der Finanzierung beteiligen. Aus Kostengründen ausgestiegen sind die Briten aus dem Studentenaustauschprogramm Erasmsus+. Allerdings kündigte Irland an, die Gebühren für junge Menschen in Nordirland weiter bezahlen zu wollen. Auch Schottland möchte laut Medienberichten weiter an dem Austauschprogramm teilnehmen.