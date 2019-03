Die britische Premierministerin Theresa May bei der Debatte vor der Abstimmung im Unterhaus. Bildrechte: dpa

Nach der Ablehnung steht die nächste Abstimmung nun am Mittwoch an. Dann stimmen die Abgeordneten darüber ab, ob Großbritannien am 29. März ohne Vertrag aus der EU austreten soll. Wird auch ein "No Deal"-Brexit abgelehnt, entscheiden sie am Donnerstag über eine Bitte an die EU, das Austrittsdatum zu verschieben. May sagte dazu nach der Abstimmung: "Lassen Sie mich ganz klar sein: Gegen einen Ausstieg aus der EU ohne Deal und für eine Fristverlängerung zu stimmen, löst unsere Probleme nicht."



Vielmehr müsse das Parlament raus aus der Sackgasse und klar machen, was es wolle. May: "Will es Artikel 50 aufheben? Will es ein zweites Referendum? Oder will es mit Vertrag aus der EU austreten – aber nicht mit diesem Vertrag?"