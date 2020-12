Die sich abzeichnende Einigung bei den Handelsgesprächen haben den Euro und das Pfund am Donnerstag gestützt. Der Euro kostete am Morgen in London 1,2209 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert. Deutlicher als der Euro legte das britische Pfund zu. Es stieg im Vergleich zu allen wichtigen Währungen. Die britische Wirtschaft würde von einem Vertrag laut Ökonomen noch stärker profitieren als die EU.