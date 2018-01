Großbritannien EU legt Brexit-Übergangsfrist fest

Hauptinhalt

Eine mindestens zweijährige Übergangsphase hatte sich Großbritanniens Premierministerin May gewünscht. Doch die EU kommt London nicht so weit entgegen: Sie verlangt ein Ende der Übergangsfrist bis Dezember 2020. Die Bedingungen, die die EU in der Zeit zwischen Brexit und dem Ende der Übergangsfrist an London stellt, haben es in sich.