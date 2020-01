Baustelle Brexit Was der Brexit für das Leben von EU-Bürgern in Großbritannien bedeutet

Für die mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien beginnt mit dem Vollzug des Brexit am Freitag eine unruhige Zeit. Sie müssen sich neu registrieren, um auch in Zukunft in Großbritannien leben zu dürfen. Das aber geht nur online und ist gar nicht so einfach. Interessenverbände befürchten, dass besonders Ältere Schwierigkeiten mit der Technik haben. Und - es gibt keinen Aufenthalts-Ausweis, nur ein Online-Register. Fragen und Antworten.