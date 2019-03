In London hat am Samstag eine Großdemonstration für ein zweites Brexit-Referendum begonnen. Gegner des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union versammelten sich am Mittag am Hyde Park in der britischen Hauptstadt. Insgesamt werden hunderttausende Demonstranten aus dem ganzen Land erwartet.

Anti-Brexit-Aktivisten fordern eine erneute Volksabstimmung. Bildrechte: dpa Die Brexit-Gegner wollen in einem Protestzug zum Regierungsviertel in Westminster ziehen. Die Veranstalter der Kampagne "People's Vote" wollen mit einem zweiten Referendum erreichen, dass der EU-Austritt Großbritanniens doch noch verhindert wird. An einer ähnlichen Demonstration im Oktober hatten sich mehr als eine halbe Million Menschen beteiligt.



Bei der Abschlusskundgebung vor dem Parlament wollen unter anderen Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, Londons Bürgermeister Sadiq Khan und der stellvertretende Labour-Chef Tom Watson vor den Demonstranten sprechen. "Der Brexit ist ein völliges und heilloses Chaos", erklärte Khan vor der Demonstration.

Brexiteers marschieren nach London

Zugleich versammelten sich am Samstag aber auch Brexit-Befürworter zu einem "March to Leave". Der Zug dieser Demonstranten begann bereits vor einer Woche in Sunderland, im Nordosten Englands, und sollte am Samstag London erreichen. Brexit-Initiator Nigel Farage sprach in einer Rede vor den Teilnehmern des Zuges von "Verrat", da Großbritannien nicht wie geplant am kommenden Freitag die EU verlassen werde.

Politik ringt weiter um Brexit-Deal