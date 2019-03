Zeitungsberichte Britisches Kabinett will May ablösen

Mehrere Mitglieder des britischen Kabinetts planen Medienberichten zufolge die Ablösung von Premierministerin Theresa May. Die "Sunday Times" berichtete, May sei einem "ausgewachsenen Kabinettscoup" ausgeliefert. Elf Minister hätten bestätigt, dass sie wollen, dass May für einen Interimsnachfolger Platz macht. Die Regierungschefin solle demnach am Montag in der Kabinettssitzung mit den Rücktrittsforderungen konfrontiert werden.