Großbritannien will bei einem ungeordneten Brexit die Zölle für Importe drastisch reduzieren oder ganz streichen. Das teilte die Regierung in London mit.

Handelspolitik-Minister George Hollingbery sagte, bei 87 Prozent aller Importe in das Vereinigte Königreich werde es vorübergehend keine Zölle geben. Bei einigen Agrarprodukten würden reduzierte Zölle erhoben. In diesem Bereich sollten die heimischen Produzenten geschützt werden.

Die britische Regierung beschloss darüber hinaus, bei einem No Deal auf Zollkontrollen an der Grenze zwischen der Provinz Nordirland und der Republik Irland zu verzichten. Auch Warenlieferungen sollen an der Grenze nicht überprüft werden. Diese Maßnahmen sollen aber nur so lange gelten, bis sich Großbritannien mit der EU-Kommission und der irischen Regierung auf eine dauerhafte Regelung verständigt hat, um eine "harte Grenze" zu vermeiden.