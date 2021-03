Tobias Ahrens hätte sich mehr Zeit gewünscht. Ein paar mehr Wochen, um zu verstehen, was wirklich drin steht im Deal zwischen Europa und Großbritannien. Ahrens leitet im sächsischen Großpösna eine Außenstelle von Brian James Trailors. Die Firma baut Autoanhänger für verschiedene Zwecke. Doch mit dem EU-Austritt der Briten, sagt Ahrens, sei das Geschäft kompliziert geworden. Schlussendlich stand erst am 24. Dezember der Handelspakt fest, der eine Woche später begann. "Da hat man der Industrie natürlich sehr wenig Zeit gegeben, sich darauf vorzubereiten, personelle Veränderungen herbeizuführen etc. Und das merkt man jetzt in den letzten Monaten verstärkt, dass die Abläufe völlig unklar sind und dass ganz viele offene Fragen da sind."