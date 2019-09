Johnson gab nach dem Treffen bekannt, dass man die Gespräche intesivieren und bald täglich führen wolle. An dem Treffen in Luxemburg nahmen auch EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister Stephen Barclay teil.

Johnson will die Briten am 31. Oktober aus der EU führen - egal ob mit oder ohne Abkommen. Wenn es Fortschritte in den kommenden Tagen gebe, wolle er am EU-Gipfel am 17. Oktober teilnehmen, um eine Vereinbarung auszuhandeln, sagte Johnson dem "Daily Telegraph". Gebe es keinen Deal, werde Großbritannien trotzdem austreten. Am Wochenende hatte der Premier Großbritannien beim Brexit mit dem Superhelden Hulk verglichen.