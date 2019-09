In Großbritannien gibt es vermutlich bald Neuwahlen. Premierminister Boris Johnson sagte vor Journalisten bei der UN in New York: "Wir sollten eine Wahl abhalten." Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, heißt es in Regierungskreisen allerdings, Johnson werde nicht zurücktreten. Er werde im Laufe des Tages eine Telefonkonferenz mit Ministern seines Kabinetts halten und nach seiner Rede vor den Vereinten Nationen noch am Dienstag zurück in die Heimat fliegen.