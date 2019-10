Großbritannien Premier Johnson will Neuwahlen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für Neuwahlen am 12. Dezember ausgesprochen. Das Parlament müsse dem zustimmen, erklärte er am Donnerstag in einem Interview mit der BBC. Der Brexit könne noch für eine lange Zeit aufgeschoben werden. Angesichts guter Umfragewerte hatte Johnson schon mehrfach erfolglos versucht, Wahlen anzusetzen, um im Unterhaus wieder eine Mehrheit zu bekommen. Für diesen Schritt bräuchte er aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Das heißt, dass ein Teil der Labour-Opposition dafür stimmen müsste, die bisher keine Wahlen wollte.

Ursprünglich wollte Großbritannien am 31. Oktober aus der EU austreten. Premier Johnson hatte immer wieder darauf gedrängt - ob mit oder ohne Deal mit der EU. Vorige Woche hatte sich der britische Regierungschef dann kurzfristig mit der EU auf ein neues Abkommen geeinigt. Es sieht im Kern vor, dass eine mehr oder weniger durchlässige Zollgrenze zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel errichtet werden muss. Damit würde Nordirland zwar auf dem Papier mit dem Rest Großbritanniens aus der EU-Zollunion austreten. De facto aber bliebe Nordirland weiterhin an EU-Handelsrecht gebunden.

Im Unterhaus hat Johnson derzeit nur eine Minderheit sich. Eine Neuwahl könnte das Verhältnis zu seinen Gunsten verändern. Bildrechte: dpa

Doch das Unterhaus in London, wo Johnson derzeit nur eine Minderheit hinter sich hat, fügte ihm dieser Woche schwere Niederlagen zu. So entschieden die Parlamentarier mehrheitlich, dass die verbleibende Zeit zu kurz sei, den Deal noch in nationales Recht zu überführen.



Johnson war damit gezwungen, die EU um einen neuen Aufschub zu bitten. Derzeit sieht es so aus, dass die EU-Staaten geschlossen für eine weitere Verzögerung stimmen - unklar ist bislang, für welchen Zeitraum. Eine Entscheidung darüber wird am morgigen Freitag erwartet.