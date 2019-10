Wurden sich nicht einige: Premierminister Johnson und Bundeskanzlerin Merkel. Bildrechte: dpa

Merkel hatte Kompromissbereitschaft in der Nordirland-Frage gefordert, ansonsten würde ein Brexit-Abkommen "extrem unwahrscheinlich". Der britischen Regierungsquelle zufolge forderte Merkel, London solle seinen Widerstand gegen einen Verbleib der britischen Provinz Nordirland in der EU-Zollunion aufgeben.



Die britische Regierung will unter allen Umständen, dass Nordirland in der britischen Zollunion verbleibt. Damit müssten Warenkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland durchgeführt werden. Viele befürchten eine neue harte Grenze zwischen den Ländern und ein erneutes Aufflammen des Nordirlandkonfliktes. Die britische Regierung schlägt deswegen dezentrale Kontrollen abseits der Grenze vor, über Online-Formulare und Überprüfungen auf Firmengeländen. Die EU zweifelt an der Umsetzbarkeit der Pläne.