Großbritannien wird die Brexit-Übergangsphase nicht über das Jahresende hinaus verlängern. Der für Verhandlungen mit der EU zuständige Minister Michael Gove erklärte, der Zeitpunkt für eine Verlängerung sei verstrichen. Sein Land werde am 1. Januar 2021 wieder die Kontrolle übernehmen und seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wiedererlangen.

Großbritannien hatte am 31. Januar die EU verlassen. Bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit wollten beide Seiten ein Handelsabkommen vereinbaren. Vier Verhandlungsrunden brachten jedoch keine wesentlichen Fortschritte. Nach dem mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag wäre eine Verlängerung um ein oder zwei Jahre bis maximal Ende 2022 möglich. Das müsste aber bis Ende Juni dieses Jahres beantragt werden.