Nach dem Debakel ihrer Konservativen Partei bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat Premierministerin Theresa May Oppositionsführer Jeremy Corbyn zu einer gemeinsamen Lösung in der Brexit-Krise aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die "Mail on Sunday" schlug die Tory-Vorsitzende dem Labour-Chef einen "Deal", ein Geschäft, vor.

May begründete ihre Offerte damit, dass die Öffentlichkeit über die Verzögerungen beim EU-Austritt Großbritanniens frustriert sei. Sie forderte Corbyn auf, auf das Wählervotum zu hören und die gemeinsamen Differenzen vorübergehend zur Seite zu schieben. Corbyn bezeichnete die Wahlergebnisse als "Anstoß" für die festgefahrenen Gespräche.

Zollunion, Warenverkehr, Arbeitnehmerrechte

Bislang hat May eine vorübergehende Zollunion strikt abgelehnt. Bildrechte: dpa Laut einem Bericht der "Sunday Times" wäre May unter anderem bereit, bis zur nächsten Parlamentswahl 2022 in einer Zollunion mit der Europäischen Union zu bleiben. Zudem könne sie EU-Regulierungen beim Warenverkehr weitgehend akzeptieren. Außerdem könnte die Regierungschefin zugestehen, Arbeitnehmerrechte der EU in nationales britisches Recht zu übernehmen. May strebte bislang einen Rückzug aus der Zollunion und aus dem europäischen Binnenmarkt an.

Konflikte innerhalb der Parteien

Auch Corbyn riskiert, mit einem Deal einen Großteil seiner Parteifreunde zu verprellen. Bildrechte: Jessica Taylor/UK Parliament/dpa Ein Kompromiss zwischen Mays Torys und Corbyns Labour Party für einen baldigen EU-Austritt könnte allerdings auf beiden Seiten die innerparteilichen Konflikte weiter anheizen. Konservative Brexit-Hardliner lehnen einen Verbleib in einer Zollunion mit der EU klar ab. Ein Großtiel der Labour-Abgeordneten wiederum hat ebenfalls kein Interesse an einer Einigung im Brexit-Streit, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Sie streben ein zweites Brexit-Referendum mit der Option eines Verbleibs Großbritanniens in der EU an.

Wahlschlappe für Konservative