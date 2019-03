Regional würden die Einkommensverluste allerdings sehr unterschiedlich ausfallen. Betroffen sind laut der Studien-Autoren besonders Regionen mit einem produktiven Mittelstand. Am höchsten wäre der Einkommensverlust demnach in Nordrhein-Westfalen. Danach folgen Bayern und Baden-Württemberg.

Mitteldeutschland läge unter dem Durchschnitt: In Sachsen wären es Kosten zwischen 101 bis 150 Euro pro Einwohner, in Sachsen-Anhalt und Thüringen 49 bis 101 Euro pro Kopf. Allerdings wären in diesen beiden Bundesländern die prozentualen Einkommensverluste pro Person höher als in Sachsen.