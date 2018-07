Im Streit um den Kurs der britischen Regierung beim EU-Austritt ist der bisherige Brexit-Minister David Davis zurückgetreten. Davis erklärte, die Politik von Premierministerin Theresa May treibe Großbritannien in eine schwache Verhandlungsposition.

Aus dieser könne die britische Regierung möglicherweise nicht mehr herauskommen, so Davis in einem Brief an die Premierministerin in der Nacht zum Montag. Der "neue Trend" der Brexit-Politik und die Taktik mache es unwahrscheinlicher, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion wirklich verlassen werde, begründedte Davis sein Aus.

Davis wollte einen echten Bruch

Davis gilt als Verfechter eines harten Brexits, notfalls ohne jedes Anschlussabkommen mit der EU. Er hatte bereits in der Vergangenheit mit seinem Rücktritt gedroht, sollte May das Land zu eng an Brüssel binden.

Seit Langem galt Davis als unzufrieden mit seiner Rolle in der Regierung. Er hatte sich bei den Austrittsgesprächen in Brüssel stets nur kurz gezeigt und wirkte oft schlecht vorbereitet. Zuletzt hatte May die Verhandlungen oft selbst geführt.

Auch Brexit-Staatssekretär Steve Baker nahm Regierungskreisen zufolge seinen Hut. Laut britischer Medien trat zudem die Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman ab.

Nur noch neun Monate Zeit

Premieministerin Theresa May (Mitte) und Außenminister Boris Johnson (links). Bildrechte: IMAGO Für Premierministerin May ist die Rücktrittswelle ein harter Schlag. In der britischen Regierung waren zuletzt tiefe Gräben bezüglich des Brexits sichtbar geworden. Durch die Uneinigkeit kamen auch die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen nahezu zum Stillstand.

Großbritannien verlässt die Europäische Union am 29. März 2019. Bis dahin muss ein Austrittsabkommen stehen, sonst droht Chaos. Die Zeit wird allerdings knapp, da ein Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Grossbritannien von allen EU-Staaten ratifiziert werden muss.

Johnson: Plan ist großer Mist

May hatte am Wochenende offenbar nur mit Mühe das Kabinett auf ihren Brexit-Plan einschwören können. Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge sprachen sich sieben der bei der Kabinettsklausur am Freitag anwesenden 27 Minister gegen Mays Vorschläge zur Umsetzung des Austritts aus der EU aus, bevor sie ihm dann doch zustimmten.

Unter ihnen war der BBC zufolge auch Außenminister Boris Johnson. Der habe den Plan als großen Mist bezeichnet, der noch aufpoliert werden müsse, um ihn der britischen Öffentlichkeit vermitteln zu können.