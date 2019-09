Der britische Premierminister Boris Johnson will an einem möglichen No-Deal-Brexit Ende Oktober festhalten – trotz des jüngst verabschiedeten Gesetzes, das einen EU-Austritt ohne Abkommen eigentlich verhindert soll.

Während der Debatte in der letzten Sitzung vor der fünfwöchigen Zwangspause im Unterhaus sagte Johnson am Montagabend, er werde nicht um eine Verschiebung bitten. Er werde Großbritannien auf den EU-Austritt vorbereiten – "hoffentlich mit einem Abkommen, nötigenfalls aber ohne".

Boris Johnson musste dennoch zwei Niederlagen einstecken. Das britische Unterhaus stimmte in der letzten Sitzung vor der fünfwöchigen Zwangspause erneut gegen einen Antrag auf Neuwahlen.

Seit zehn Jahren war John Bercow Parlamentspräsident im britischen Unterhaus - nun kündigte er seinen Rücktritt an. Bildrechte: dpa

Schon am Nachmittag hatte der bisherige Parlamentspräsident John Bercow seinen Rücktritt zum 31. Oktober verkündet. Sollte davor bereits eine Neuwahl ausgerufen werden, ende seine Amtszeit mit der Auflösung des Parlaments. "Während meiner Zeit als Sprecher habe ich versucht, die relative Autorität dieses Parlaments zu erhöhen, wofür ich mich absolut bei niemandem, nirgendwo, zu keiner Zeit entschuldigen werde", sagte Bercow.



Er hatte sich immer wieder in die Brexit-Debatten eingemischt und erst in der vergangenen Woche das Gesetzesverfahren gegen einen ungeordneten Brexit unterstützt. Bercow war seit zehn Jahren Parlamentspräsident – und hatte sich inmitten des Brexit-Chaos immer wieder schützend vor das Unterhaus gestellt.