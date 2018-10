Hintergrund Der Brexit und der Nordirland-Konflikt

Mit dem drohenden Austritt der Briten aus der EU droht auch der Nordirland-Konflikt wieder aufzuleben. Das Problem resultiert vordergründig daraus, dass die Grenze zwischen der britischen Provinz im Norden der Insel und der Republik Irland zu einer EU-Außengrenze würde. Der freiere Personen- und Warenverkehr in der EU, hier zwischen der britischen Provinz und der Republik Irland, hatte zu einer Befriedung des alten Konflikts beigetragen. Er hatte die staatliche Trennung in den Hintergrund treten und die Grenze fast unsichtbar werden lassen.

Das könnte sich mit einem Austritt der Briten aus der EU am 29. März 2019 wieder ändern, selbst wenn es gelingen sollte, entschärfende Regelungen für den "kleinen Grenzverkehr" zwischen Irland und dem britischen Norden zu finden. Gewissermaßen im Untergrund schwelt schließlich der eigentliche Nordirland-Konflikt. Und viele Iren - friedliche und weniger friedliche - haben sich bis heute nicht von der Vorstellung verabschiedet, dass Irland ein Land sei.

Begonnen hatte alles im 12. Jahrhundert mit der Eroberung der irischen Insel 1169 durch die "englischen" Normannen. Sie nahmen vielen Iren ihr Land weg und vertrieben sie in den weniger fruchtbaren Westen der Insel.

Die Republik Irland und Nordirland Bildrechte: Colourbox.de Mit Beginn des 17. Jahrhunderts siedelte dann die britische Krone anglikanische und presbyterianische Siedler (Protestanten) aus England und Schottland im Nordosten an.



Die "Plantation" gilt eigentlicher Grund des bis heute andauernden Konflikts. Religiöse Aspekte traten dabei nach und nach hinter die der nationalen Identität zurück.



Zwei wichtige Ereignisse während der Sicherung der englisch-britischen Herrschaft in den folgenden Jahrhunderten prägten wohl am stärksten die historische Entwicklung anti-britischer Einstellungen in Irland:

die Penal Laws - um 1700

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts kamen Gesetze, mit denen die katholische irische Bevölkerung diskriminiert wurde. Den Iren wurden öffentliche Ämter verboten. Sie durften Grundbesitz nicht dauerhaft erwerben oder pachten, ihre Vermögensbildung wurde vor allem dadurch begrenzt. Sie durften also schlicht nicht zu reich werden, nicht wählen und keine höheren Schulen besuchen.

die große Hungersnot (englisch: Great Famine) 1845–1849

Ausgelöst durch die Kartoffelfäule und verschärft durch die Interessen der britischen Großgrundbesitzer führte diese Versorgungskrise zum Hungertod von rund einer Million Menschen - etwa zwölf Prozent der irischen Bevölkerung.

Zwei Millionen Iren wanderten damals aus, größtenteils in die USA. In Irland ist diese Zeit ein nationaler Mythos. Viele Geschichten gehen darauf zurück. So ist die "heimliche" irische Hymne von den "Fields of Athenry" nur eine davon.



Britischen Landbesitzern wurde vorgeworfen, die Hungersnot gefördert zu haben. Die Vorwürfe reichen von Untätigkeit bis hin zum geplanten Völkermord. Tatsächlich konnten die Agrarkapitalisten aus und in England einen Exportstopp verhindern, der die Lebensmittelpreise hätte drücken können. Irland exportierte während der Hungersnot weiter mehr Lebensmittel, als es einführte.

Die Flagge der heutigen Republik Irland, gegründet im Jahr 1949 Bildrechte: Colourbox.de

Politische Unabhängigkeit erlangte der größte Teil der Insel nach dem Ersten Weltkrieg und dem irischen Unabhängigkeitskrieg, der 1919 begann. Er endete mit dem Anglo-Irischen Vertrag vom 6. Dezember 1921, mit politischer Eigenständigkeit und der Gründung des Irischen Freistaats genau ein Jahr später, einem der Vorgänger der heutigen Republik Irland.



Von Juni 1922 bis April 1923 folgte dann ein blutiger irischer Bürgerkrieg. Gegner vertraglicher Lösungen wollten neue bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Briten provozieren. Es kam dabei zu Gräueltaten, die noch lange die irische Politik belasteten. Von der Mehrheit wurde Gewalt aber schon damals nicht unterstützt. Auch die römisch-katholische Kirche wandte sich gegen militante Vertragsgegner.

Bis 1936 war dieser Freistaat eine Art konstitutionelle Monarchie mit dem britischen König als König von Irland einem britischen Generalgouverneur. Die neue Verfassung von 1937 ersetzte dann das Amt des abgeschafften Generalgouverneurs durch einen direkt gewählten Präsidenten. Die heutige Republik datiert auf des Jahr 1949. Sechs von neun historischen Grafschaften der nordirischen Provinz Ulster blieben jedoch Teil des Vereinigten Königreichs.

Terror im Norden und das Karfreitagsabkommen 1998

Der Bombenanschlag im nordirischen Omagh am 15. August 1998 richtete sich auch gegen das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998. Dabei starben 29 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Zu dem Anschlag hatte sich damals die "wahre IRA" bekannt, die sich von der eigentlichen Irish Republican Army nach dem Abkommen losgesagt hatte. Bildrechte: dpa

Seit den 1960er-Jahren bekämpften sich dann in Nordirland irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten. Tausende Menschen starben, und das britische Militär stand oft zwischen den Fronten.

Nordirland in den 1970er-Jahren Bildrechte: IMAGO Dieser Konflikt endete 1998 mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen. Es regelte die Aufteilung der Macht zwischen den Protestanten und den Katholiken in Nordirland und garantierte einen reibungslosen Austausch zwischen Nordirland und Irland.



Das Abkommen basiert auch auf dem Verzicht der Republik Irland auf Forderungen nach ihrer Vereinigung mit Nordirland. Zwar gibt es diese Möglichkeit. Sie könnte aber nur durch einen Mehrheitsbeschluss der Bevölkerung von Nordirland erreicht werden.

Für die britische Regierung und die EU ist Nordirland das mit Abstand größte Problem in den Brexit-Verhandlungen. Beide wollen eine "harte" Grenze soweit möglich vermeiden, um das Karfreitagsabkommen nicht in Gefahr zu bringen.

Irland ist auch Mitglied der Euro-Zone: Keltische Harfe auf einer irischen Euro-Münze Bildrechte: Colourbox.de War die Grenze einst durch Wachtürme, Stacheldraht und schwer bewaffnete Soldaten gesichert, so ist sie heute kaum mehr sichtbar. Rund 30.000 Menschen pendeln täglich ohne Kontrollen über die Grenze zur Arbeit. Waren und Güter passieren sie zollfrei. Viele Unternehmen haben die Grenze überschreitende Lieferketten und Abhängigkeiten aufgebaut.



Nach dem Brexit wären wieder Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland nötig. Die EU will deshalb nun zumindest Nordirland im EU-Binnenmarkt und der Zollunion halten. Die konservative britische Premierministerin Theresa May lehnte das bisher ab, weil es dann Kontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien geben müsste.

Es geht um viele komplizierte Details, weshalb auch May für Kompromisse eintritt. Nur ein Beispiel ist etwa die Warnung der britischen Regierung vor Stromengpässen in Nordirland, sollte der Brexit ohne Abkommen mit der EU vollzogen werden. Nordirland gehört demselben Strom-Markt an wie Irland. Ohne EU-Binnenmarkt würden heutige Regelungen dann nicht mehr gelten.

Doch die nordirische DUP, die Democratic Unionist Party, lehnt alles ab, was Nordirland anders behandeln würde als den Rest von Großbritannien. Mays konservative Regierung ist im Parlament in London aber auf die Unterstützung der zehn DUP-Abgeordneten angewiesen. May selbst ist dabei mit Widerstand von Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Partei konfrontiert und steht darüber hinaus natürlich auch unter dem Druck aus der Opposition.

Fazit: Brexit befördert Tendenzen der Trennung