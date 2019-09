Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das britische Oberhaus verabschiedete das No-No-Deal-Gesetz am Freitag. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Königin Elizabeth II., damit es in Kraft treten kann.

Indes sprachen sich die britischen Oppositionsparteien gegen die von Premierminister Boris Johnson angestrebte Neuwahl Mitte Oktober aus. Darauf einigten sich Labourchef Jeremy Corbyn und weitere führende Politiker am Freitag in Gesprächen in London. Johnsons Regierung hatte angekündigt, am kommenden Montag erneut eine schnelle Neuwahl im Parlament zu beantragen.