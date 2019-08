Die vom britischen Premier Boris Johnson am Mittwoch erwirkte Verlängerung der Sitzungspause des britischen Parlaments hat heftige Proteste ausgelöst. Eine Online-Petition dagegen wurde in nur wenigen Stunden von mehr als einer Million Menschen unterzeichnet. In mehreren Städten des Landes gingen am Mittwochabend tausende Briten auf die Straßen. In London versammelten sich Demonstranten in der Nähe des Parlaments in Westminster und vor dem Sitz des Premiers in der Downing Street. Sie forderten ein Ende des "Putsches". Viele schwenkten auch Europa-Fahnen.