Theresa May plant mit einer Brexit-Verschiebung. Bildrechte: dpa

Bislang ist der Brexit für den 29. März geplant. Das britische Parlament hatte sich am Mittwochabend gegen einen harten Brexit ohne Abkommen ausgesprochen. Nun steht eine Abstimmung über eine Verschiebung des Austrittsdatums an. Die Debatte dazu hat am Donnerstagmittag begonnen. Am Abend soll abgestimmt werden.



Vor der Debatte warb Premierministerin Theresa May für einen Brexit-Aufschub. Sie forderte in diesem Zusammenhang eine dritte Abstimmung im Parlament über ihren mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag. Mays Vorschlag: Sollte das Unterhaus den Deal bis zum 20. Mai absegnen, schlägt sie eine Verschiebung des Brexits bis zum 30. Juni vor. Lehnt das Parlament den Deal aber weiterhin ab, plädiert May für eine längere Verschiebung.