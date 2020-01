Die EU mit ihrem stolzen Mitglied Großbritannien ist Geschichte. Der letzte Akt des Brexit-Dramas der vergangenen Monate stellte die Ratifizierung des Brexit-Vertrages durch das EU-Parlament am Mittwochabend dar. Entgegen der Tumulte und der harschen Diskussionen innerhalb Großbritanniens sowie zwischen Großbritannien und der EU ging die Diskussion und Abstimmung in Brüssel ruhig über die Bühne.

Mit dem Austritt reduziert sich die Zahl der Sitze im EU-Parlament von 751 auf 705. Insgesamt hatte das Königreich 73 Sitze inne. 27 davon gehen an Staaten, die bisher unterrepräsentiert waren, 46 Sitze werden in Reserve gehalten für Staaten, die der EU in Zukunft beitreten könnten.

Verschiebung im EU-Parlament

Eine einsame Fahn des Vereinigten Königreichs wehte am Mittwoch, dem Tag der Brexit-Abstimmung, vor dem EU-Parlament in Brüssel. Bildrechte: dpa Insgesamt verschiebt sich die politische Ausrichtung des Parlaments leicht nach rechts. Die EVP verliert keine Mandate, denn die britischen Abgeordneten hatten bereits 2009 die konservative Fraktion (der auch CDU und CSU angehören) verlassen. Die sozialistische Fraktion verliert hingegen zehn Labour-Abgeordnete und gewinnt nur vier neue Mitglieder aus Frankreich, Spanien, Kroatien und Rumänien hinzu. Zahlenmäßig größter Verlierer sind die Liberalen: sie schrumpfen von 16 Mandatsträgern auf sechs. Die Grünen verlieren den größten Anteil an Abgeordneten: sie sind statt 74 nur noch 67 in der Fraktion.

Schon immer schwieriges Verhältnis

Auch vor dem Brexit war das Verhältnis der Briten zu Europa nicht immer einfach. Als der britische Premierminister Harold Machmillan 1961 die Bewerbung Großbritanniens bei der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einreichte, wurde zwei Jahre später die Aufnahme durch das Veto Frankreichs blockiert. 1967 wiederholte Frankreich sein Veto gegen Großbritannien.

Erst 1973 traten die Briten der EWG bei. Schon wenige Jahre später, 1979, verlangte die damalige Premierministerin Margret Thatcher einen Nachlass für Beitragszahlungen des Königreichs. 1984 konnte sie tatsächlich den "Britenrabatt" durchsetzen. Damit bekam Großbritannien Jahr für Jahr 66 Prozent seines Nettobeitrags wieder zurück.

Brexit - das neue Kapitel

Und das "London Eye", das große Riesenrad Britanniens Hauptstadt wird sich weiter drehen, egal ob der Brexit nun geregelt oder ungeregelt sein wird. Bildrechte: dpa Mit den Verhandlungen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien beginnt in der kommenden Woche das nächste Kapitel des "Scheidungsstreits". Ob alles geregelt werden kann, vermag derzeit niemand mit Sicherheit vorherzusagen. Viel Zeit bleibt nicht. Verhandlungen über Handelsabkommen haben sich in der Vergangenheit meist über Jahre hingezogen.



Jetzt bleiben eigentlich nur noch acht Monate: denn von den elf Monaten bis Ende des Jahres müssen rund drei abgezogen werden, rechnet man die Zeit für Unterhändler und Ratifizierung des Textes ab. Die Zeit war immer knapper geworden, weil der Brexit mehrmals nach hinten verschoben worden war, das Ende der Übergangsfrist hingegen nicht.

Schwierige Verhandlungen

Ein EU-Diplomat geht davon aus, dass zum Ende des Jahres allenfalls ein "Gerippe eines Handelsabkommens plus etwas zur inneren und äußeren Sicherheit" verhandelt sein wird. Und sollte auch das nicht Fall sein, droht wieder der harte Brexit.



Erschwerend kommt hinzu, dass Premier Johnson mehr auf Konfrontation setzt als seine Vorgängerin Theresa May. Der britische EU-Abgeordnete der Labour-Partei, Richard Corbett, schätzt ein, dass Johnson Großbritannien von der EU eher wegführen will. Verbraucher,- Sozial- und Umweltschutzstandards seien den Hardlinern bei den Konservativen ein Dorn im Auge.

Gewinn für Deutschland